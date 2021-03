Carinola | Penitenziaria trova droga in un pacco destinato a un detenuto

Leggi su anteprima24

(Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – È di oggi la notizia che il personale di Poliziaoperante presso la casa di reclusione diha rinvenuto circa 50gr. di sostanza stupefacente di tipo hashish, abilmente celata nella cucitura elastica di un pantalone di tuta, il tutto contenuto in unad un recluso. A darne notizia è Aldo Di Giacomo, Segretario Generale del Sindacato PoliziaS.PP. il quale afferma: “nonostante la Casa di Reclusione dinegli ultimi giorni abbia visto l’esplosione di una vera e propria emergenza sanitaria dovuta al COVID 19, che ricordiamo, ha portato via tre Poliziotti Penitenziari, nonostante il personale stia operando in modo eroico per contrastare le condizioni emergenziali e sia ...