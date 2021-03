Biathlon oggi | Sprint Nove Mesto | orario | tv | programma | streaming | pettorali uomini e donne

(Di sabato 6 marzo 2021) Superata la fase iniziale con le staffette di genere, la Coppa del Mondo dina Morave (Repubblica Ceca) si prepara ad immergersi nel ricco weekend dedicato alle prove individuali., sabato 6 marzo 2021 sono infatti inentrambe le, con la femminile inalle 11:00 e glia seguire dalle 15:40. Per quanto riguarda l’Italia la giornata è ricca di spunti interessanti. Tra leDorothea Wierer è pronta a riscattare un Mondiale senza medaglie e anche Lisa Vittozzi ha già dimostrato di essere sulla strada corretta per tornare sui livelli che le competono. Dall’altra parte abbiamo il solito Lukas Hofer affamato di risultati, pronto a spezzare le maledizioni e agguantare quel podio ...

... il Mondiale giovanile didi Martina Trabucchi è da incorniciare, senza dimenticare il bronzo della sorella Beatrice . Nella staffetta 3 6 km categoria Giovani disputatasiad ...Nove Mesto , 4 marzo 2021 - Un esperimento tanto atteso e finalmente arrivato: l'Italia delscopre la miglior versione della staffetta femminile, mai così vicina al podio come in questa prima gara post - Mondiale . Il quartetto azzurro ha cambiato schieramento tattico con Lisa ...Superata la fase iniziale con le staffette di genere, la Coppa del Mondo di biathlon a Nove Mesto na Morave (Repubblica Ceca) si prepara ad immergersi nel ricco weekend dedicato alle prove individuali ...L'Italia di Martina Trabucchi, Sara Scattolo e Linda Zingerle conquista il terzo posto dopo aver sfiorato la vittoria fino all'ultimo poligono, quando l'altoatesina ha rimediato tre giri di penalità c ...