Benevento | scintille tra Schiattarella e Insigne | Inzaghi li caccia dall’allenamento

(Di sabato 6 marzo 2021) Ilvive un momento complicato prolungato con la vittoria che manca da due mesi praticamente: scontro in allenamento train allenamento trae Roberto: i due sarebbero stati protagonisti uno scontro acceso e secondo Sky Sportli avrebbe esclusi. Il tecnico con ogni probabilità li escluderà dalla gara contro lo Spezia non inserendoli nella lista dei convocati. Nervi tesi in casadopo un periodo complicato senza vittorie da quasi due mesi. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Benevento scintille

Il Sannio Quotidiano

Ilvive un momento complicato prolungato con la vittoria che manca da due mesi praticamente: scontro in allenamento tra Schiattarella e ...La nuova stagione di Serie A è iniziata e lo show del campionato italiano promette giàsu DAZN , il primo servizio di streaming live e on demand al mondo interamente dedicato ...vs ...Il Benevento vive un momento complicato prolungato con la vittoria che manca da due mesi praticamente: scontro in allenamento tra Schiattarella e Insigne ...Come complicarsi la vita da soli. E’ stata una vigilia parecchio movimentata in casa Benevento: gli eccessi di agonismo hanno fatto scattare la scintilla del nervosismo che ha finito per portare all’e ...