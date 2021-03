Amadeus: “Per la finale regaleremo i fiori anche agli uomini” (Di sabato 6 marzo 2021) Durante le prime quattro serate del Festival di Sanremo 2021 soltanto le artiste donne in gara hanno ricevuto i fiori come omaggio. Sui social è scoppiata una polemica e proprio le cantanti hanno dato il via ad una sorta di ‘rivoluzione floreale’ regalando i loro bouquet ai colleghi maschi. Stamani Amadeus durante la conferenza stampa ha rivelato che stasera tutti e 26 i big avranno il loro mazzo di fiori. “Li vogliono anche gli uomini i bouquet, mi hanno proprio detto che li vogliono anche loro i fiori. Ce lo hanno chiesto tutti – ha spiegato Amadeus nel corso della conferenza stampa – quindi stasera li offriremo a tutti, uomini e donne”. Un piccolo cambiamento, ma opportuno, siamo nel 2021 e se sul palco viene chiamato Achille Lauro ... Leggi su biccy (Di sabato 6 marzo 2021) Durante le prime quattro serate del Festival di Sanremo 2021 soltanto le artiste donne in gara hanno ricevuto icome omaggio. Sui social è scoppiata una polemica e proprio le cantanti hanno dato il via ad una sorta di ‘rivoluzione floreale’ regalando i loro bouquet ai colleghi maschi. Stamanidurante la conferenza stampa ha rivelato che stasera tutti e 26 i big avranno il loro mazzo di. “Li voglionoglii bouquet, mi hanno proprio detto che li voglionoloro i. Ce lo hanno chiesto tutti – ha spiegatonel corso della conferenza stampa – quindi stasera li offriremo a tutti,e donne”. Un piccolo cambiamento, ma opportuno, siamo nel 2021 e se sul palco viene chiamato Achille Lauro ...

