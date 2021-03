Alessio Feniello, padre di Stefano, è stato assolto (Di sabato 6 marzo 2021) Alessio Feniello aveva portato dei fiori al figlio sul luogo della tragedia di Rigopiano, violando i sigilli. Il padre di Stefano è stato assolto. Rigopiano, fiori al figlio sul luogo della tragedia: assolto su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 6 marzo 2021)aveva portato dei fiori al figlio sul luogo della tragedia di Rigopiano, violando i sigilli. Ildi. Rigopiano, fiori al figlio sul luogo della tragedia:su Notizie.it.

Advertising

cininidavide : RT @riktroiani: Il tribunale di #Pescara ha assolto papà Alessio Feniello finito sotto processo per essersi introdotto, il 21 maggio 2018,… - fabiotempoMi : RT @riktroiani: Il tribunale di #Pescara ha assolto papà Alessio Feniello finito sotto processo per essersi introdotto, il 21 maggio 2018,… - Pzzglc67d03 : RT @riktroiani: Il tribunale di #Pescara ha assolto papà Alessio Feniello finito sotto processo per essersi introdotto, il 21 maggio 2018,… - AndreaV91234412 : RT @riktroiani: Il tribunale di #Pescara ha assolto papà Alessio Feniello finito sotto processo per essersi introdotto, il 21 maggio 2018,… - Mania48Mania53 : RT @riktroiani: Il tribunale di #Pescara ha assolto papà Alessio Feniello finito sotto processo per essersi introdotto, il 21 maggio 2018,… -