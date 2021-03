10 luoghi di Bologna da conoscere (Di sabato 6 marzo 2021) Nessuna come Bologna riesce a essere ipercontemporanea tenendo fede alla sua storia: la città con l’università più antica del mondo occidentale è anche una delle capitali delle tendenze della cultura undergound, dell’arte, della musica dei grandi cantautori italiani. Una città colta e libera, elegante e mai convenzionale, goliardica e non volgare, piccola eppure così piena di storia e di storie che anche se pensi di conoscerla davvero, in realtà sei (forse) solo a metà. Leggi su vanityfair (Di sabato 6 marzo 2021) Nessuna come Bologna riesce a essere ipercontemporanea tenendo fede alla sua storia: la città con l’università più antica del mondo occidentale è anche una delle capitali delle tendenze della cultura undergound, dell’arte, della musica dei grandi cantautori italiani. Una città colta e libera, elegante e mai convenzionale, goliardica e non volgare, piccola eppure così piena di storia e di storie che anche se pensi di conoscerla davvero, in realtà sei (forse) solo a metà.

ilCiclotrone : RT @Philo1936: dopo un anno di epidemia, di studi e scoperte @virginiomerola non ha ancora capito che il problema sono i luoghi chiusi e no… - abesibe : RT @Philo1936: dopo un anno di epidemia, di studi e scoperte @virginiomerola non ha ancora capito che il problema sono i luoghi chiusi e no… - GiulioFichel : RT @Philo1936: dopo un anno di epidemia, di studi e scoperte @virginiomerola non ha ancora capito che il problema sono i luoghi chiusi e no… - deadlyluka77 : RT @Philo1936: dopo un anno di epidemia, di studi e scoperte @virginiomerola non ha ancora capito che il problema sono i luoghi chiusi e no… - SonSempreIoEh : RT @Philo1936: dopo un anno di epidemia, di studi e scoperte @virginiomerola non ha ancora capito che il problema sono i luoghi chiusi e no… -