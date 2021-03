Zingaretti “Il Governo Draghi è solido e andrà avanti” (Di venerdì 5 marzo 2021) “Il Governo Draghi è forte e solido, andrà avanti e troverà il Pd al 1000 per 1000 per portare avanti il programma”. Lo ha detto il segretario dimissionario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, all’indomani dell’annuncio del suo passo indietro dalla guida del Pd. mac/sat/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 5 marzo 2021) “Ilè forte ee troverà il Pd al 1000 per 1000 per portareil programma”. Lo ha detto il segretario dimissionario del Partito Democratico, Nicola, all’indomani dell’annuncio del suo passo indietro dalla guida del Pd. mac/sat/mrv/red su Il Corriere della Città.

