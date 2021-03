Videogiochi e l' aumento dei prezzi | ' i giocatori sono pronti per i titoli a €80'

(Di venerdì 5 marzo 2021) La società madre di Rockstar e 2K Games, Take-Two Interactive, ha suggerito che altri giochi da $69,99 (o 80 Euro)in arrivo, ma non ha detto qualisubiranno undi prezzo. Una delle principali critiche alla nuova generazione PS5 e Xbox Series X è proprio il prezzo dei. I giochi next-genarrivati a $69,99/€80 e tutti, da Activision, Sony e persino Square Enix, stanno aumentando i. Take-Two Interactive è stato tra i primi a gonfiare il prezzo del suo NBA 2K21 e questa tendenza dovrebbe continuare per altridel publisher. Recentemente, il CEO Strauss Zelnick ha riaffermato la posizione della società sull'dei. Zelnick ha detto che i consumatoripreparati per ...

... ma so che molti datori di lavoro distribuiscono bonus di fine anno a febbraio e le persone stanno iniziando a presentare e ricevere dichiarazioni dei redditi, il che potrebbe determinare un...L'industria videoludica IMicro transazioni: cosa sono e perché sono importanti Il framework legale Conclusioni L'... ha visto in parallelo l'dei budget necessari alla creazione di ...La società madre di Rockstar e 2K Games, Take-Two Interactive, ha suggerito che altri giochi da $69,99 (o 80 Euro) sono in arrivo, ma non ha detto quali titoli subiranno un aumento di prezzo. Una dell ...Strauss Zelnick, CEO di Take-Two, ha dichiarato che, secondo la sua opinione, i giocatori sono pronti a passare ai giochi a 80 euro.