Vaccino | Speranza | “Pronti ad acquistare Sputnik ma serve ok Ema”

ROMA – "Non ci interessa dove sia stato studiato e prodotto ma che sia sicuro ed efficace. E questo deve fare l'Agenzia europea. Noi siamo pronti ad acquistare anche il vaccino russo, purche' Ema dica con sicurezza che e' efficace e sicuro. Per farlo deve fare verifiche agli stabilimenti". Lo ha detto, secondo quanto apprende l'Agenzia Dire, il ministro della Salute Roberto Speranza durante il vertice governo-regioni. VACCINO. GELMINI: CHIARIRE PRIORITÀ, SU SPUTNIK ATTENDIAMO OK EMA

