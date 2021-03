Vaccino AstraZeneca, “stop export dosi in Australia dimostra disperazione” (Di venerdì 5 marzo 2021) L’Italia ha bloccato l’invio di 250mila dosi del Vaccino anti Covid di AstraZeneca destinate all’Australia, ricorrendo alle nuove regole introdotte dalla Ue per impedire l’export di vaccini anti Coronavirus al di fuori dell’Unione Europea, come riportato dal Financial Times. E per il ministro Australiano delle Finanze, Simon Birmingham, “questa è una dimostrazione di quanto bene continui a fare l’Australia rispetto alla disperazione di altri Paesi”, ha dichiarato a Sky News Australia. “Il mondo si trova al momento in un territorio inesplorato. Non è sorprendente che alcuni Paesi non rispettino le regole”, ha aggiunto il ministro. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 5 marzo 2021) L’Italia ha bloccato l’invio di 250miladelanti Covid didestinate all’, ricorrendo alle nuove regole introdotte dalla Ue per impedire l’di vaccini anti Coronavirus al di fuori dell’Unione Europea, come riportato dal Financial Times. E per il ministrono delle Finanze, Simon Birmingham, “questa è unazione di quanto bene continui a fare l’rispetto alladi altri Paesi”, ha dichiarato a Sky News. “Il mondo si trova al momento in un territorio inesplorato. Non è sorprendente che alcuni Paesi non rispettino le regole”, ha aggiunto il ministro. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

