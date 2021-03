Uomini e Donne: Tina e Armando Assenti in Studio, Ecco il Motivo! (Di venerdì 5 marzo 2021) Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, è stata sentita molto la mancanza di Tina Cipollari. La bionda opinionista infatti, non era presente in Studio. Anche Amando Incarnato era assente in puntata, e si è sentito… Scopriamo insieme il perché! Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, è stato impossibile non notare l’assenza di Tina Cipollari. Già da qualche giorno, si vociferava, che l’opinionista non avesse preso parte ad alcune registrazioni e, in effetti, così è stato. I telespettatori e seguaci del programma però, si stanno chiedendo il motivo per cui l’acerrima nemica di Gemma Galgani, mancasse. A rivelarlo, è stata Maria de Filippi nei primi minuti della puntata. La celebre conduttrice, ha chiesto inizialmente a Gianni Sperti di salutare Tina, ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 5 marzo 2021) Nelle ultime puntate di, è stata sentita molto la mancanza diCipollari. La bionda opinionista infatti, non era presente in. Anche Amando Incarnato era assente in puntata, e si è sentito… Scopriamo insieme il perché! Nelle ultime puntate di, è stato impossibile non notare l’assenza diCipollari. Già da qualche giorno, si vociferava, che l’opinionista non avesse preso parte ad alcune registrazioni e, in effetti, così è stato. I telespettatori e seguaci del programma però, si stanno chiedendo il motivo per cui l’acerrima nemica di Gemma Galgani, mancasse. A rivelarlo, è stata Maria de Filippi nei primi minuti della puntata. La celebre conduttrice, ha chiesto inizialmente a Gianni Sperti di salutare, ...

