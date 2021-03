Uomini e Donne puntata di oggi | Giacomo indeciso | intrighi tra gli over

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 5 marzo 2021) Venerdì 5 marzo andrà in onda una nuovadi, l’ultima di questa settimana. Nella messa in onda di ieri si è parlato di Gemma, per quanto riguarda il trono, e di Samantha, per il trono classico. Per tale ragione,saranno al centro dell’attenzione gli altri membri del parterre degli adulti e i due tronistie Massimiliano. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che accadrà nel consueto appuntamento delle 14:45 su Canale 5.di: a che punto stannoe Massimiliano Ledidisarà incentrata un po’ di più sui due tronisti maschi. Ieri, infatti, è stata Samantha ad avere i riflettori puntati e ...