Un caso di variante inglese ad Avellino, positiva un’infermiera del Moscati (Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Un primo caso di variante inglese del Covid-19 è stato registrato in Irpinia. Il caso è stato registrato presso il “Moscati” di Avellino. A risultare positiva un’infermiera della subintensiva della Palazzina Alpi. La donna, come da prassi, è stata sottoposta alla campagna vaccinale partita lo scorso dicembre. La direzione sanitaria ha disposto lo screening su tutto il personale del suddetto reparto. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un primodidel Covid-19 è stato registrato in Irpinia. Ilè stato registrato presso il “” di. A risultaredella subintensiva della Palazzina Alpi. La donna, come da prassi, è stata sottoposta alla campagna vaccinale partita lo scorso dicembre. La direzione sanitaria ha disposto lo screening su tutto il personale del suddetto reparto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

petergomezblog : Coronavirus, primo caso a Brescia di variante nigeriana. Il presidente della Società di virologia: “Timori sull’eff… - LaVolage : Altro caso di variante padronale (© @GeekTheVivian) - Roky99760738 : RT @davcarretta: Se oggi leggendo “variante nigeriana” ci venissero in mente i migranti, ricordatevi che in Nigeria il coronavirus lo ha es… - monica_perico : RT @giorgiogilestro: Un caso (uno!!!) di variante brasiliana sfuggita e in UK lo stanno cercando come se fosse Jason Bourne, con test porta… - N_Tomassetti : @giorgiogilestro @gloquenzi Anche questo è assurdo. Doveva essere un caso di interesse nazionale, e invece l'abbiam… -