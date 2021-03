Ultime Notizie Roma del 05-03-2021 ore 12:10 (Di venerdì 5 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio parto per come Pellegrino di pace di fraternità tra i popoli così Papa Francesco si rivolge al Presidente della Repubblica Mattarella nel suo telegramma di saluto un viaggio storico che Bergoglio ha fortemente desiderato e realizza sfidando pandemie sicurezza per la quale sono state messe a punto rigide misura il presidente Mattarella ha sottolineato la missione del papà come un ulteriore passo lungo il cammino tracciato dalla dichiarazione sulla Fratellanza umana la cinema a spina per il 2021 un PIL in crescita di oltre il 6% in un contesto infettivo intorno al 3 secondo la relazione del premier li keqiang ha il congresso nazionale del Popolo era legislativa del parlamento cinese i piani previsti del governo includono anche la creazione di più di 11 ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 5 marzo 2021)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio parto per come Pellegrino di pace di fraternità tra i popoli così Papa Francesco si rivolge al Presidente della Repubblica Mattarella nel suo telegramma di saluto un viaggio storico che Bergoglio ha fortemente desiderato e realizza sfidando pandemie sicurezza per la quale sono state messe a punto rigide misura il presidente Mattarella ha sottolineato la missione del papà come un ulteriore passo lungo il cammino tracciato dalla dichiarazione sulla Fratellanza umana la cinema a spina per ilun PIL in crescita di oltre il 6% in un contesto infettivo intorno al 3 secondo la relazione del premier li keqiang ha il congresso nazionale del Popolo era legislativa del parlamento cinese i piani previsti del governo includono anche la creazione di più di 11 ...

