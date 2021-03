Svizzera: festa abusiva in una scuola media, nei guai un influencer milanese (Di venerdì 5 marzo 2021) Davide Lacerenza e il vizio dei party alcolici. Il 55enne milanese, noto su Instagram per i suoi post e Storie spesso sopra le righe, nella notte tra il 4 e il 5 marzo è andato a Locarno, in Svizzera, per passare un giovedì sera diverso dal solito. La festa nella scuola media Giunto nel canton ticino si è recato all'interno di una scuola media, dove aveva organizzato una sorta di festa insieme ad alcuni amici italiani e svizzeri, oltre alla fidanzata 20enne Alessia. Il tutto è ampiamente documentato sul suo profilo Instagram. L'imprenditore, dopo aver cenato a Milano, è salito in auto per raggiungere una scuola media del Canton Ticino. Non è chiaro come abbia fatto ad accedervi: il sospetto è che tra gli invitati al ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 5 marzo 2021) Davide Lacerenza e il vizio dei party alcolici. Il 55enne, noto su Instagram per i suoi post e Storie spesso sopra le righe, nella notte tra il 4 e il 5 marzo è andato a Locarno, in, per passare un giovedì sera diverso dal solito. LanellaGiunto nel canton ticino si è recato all'interno di una, dove aveva organizzato una sorta diinsieme ad alcuni amici italiani e svizzeri, oltre alla fidanzata 20enne Alessia. Il tutto è ampiamente documentato sul suo profilo Instagram. L'imprenditore, dopo aver cenato a Milano, è salito in auto per raggiungere unadel Canton Ticino. Non è chiaro come abbia fatto ad accedervi: il sospetto è che tra gli invitati al ...

stanamysmile : Pensavo di averle viste tutte, poi ho visto le storie di D4vide Lacerenz4 (chi cazzo è?) passare il confine e entra… - vivere_svizzera : @simabastaroghi @quelladeicorvi Anche se siamo governati da una manica di psicopatici, non dobbiamo lasciarci abbat… - foolcomf84 : @HSilviaconsta @Valeriotta_ Facciamo la Svizzera stasera ragazze Oggi solo festa - partenopeoswiss : RT @Ticinonline: In sedici a fare festa in appartamento a Milano, otto sono svizzeri #milano #svizzera #appartamento #coronavirus #norm… - Ticinonline : In sedici a fare festa in appartamento a Milano, otto sono svizzeri #milano #svizzera #appartamento #coronavirus… -