Sanremo 2021, Arisa è icona di stile: dal completo rosso alla camicia bianca destrutturata (Di sabato 6 marzo 2021) Un abito lungo nero abbinato ad una camicia bianca asimmetrica: Arisa conquista il palco dell'Ariston in questa edizione di Sanremo 2021. Dal tailleur rosso, sinonimo di forza e determinazione femminile, Arisa conquista la serata delle cover di Sanremo 2021 con una camicia bianca che è già tendenza Primavera 2021. E' futuristica e rappresenterà l'evoluzione del nostro guardaroba. L'articolo proviene da YesLife.it.

