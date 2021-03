Sabatini punzecchia Mihajlovic | “Gattuso non sarebbe andato a Sanremo”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 5 marzo 2021) Walter, ds del Bologna, ha così parlato ieri a Radio Kiss Kiss Napoli sul suo allenatore Sinisa, in vista della sfida che attende i felsinei proprio contro i partenopei: “nonperché è troppo impegnato con le cose di campo”. Walterha parlato così ieri a Radio Kiss Kiss Napoli in vista della sfida contro i partenopei, quasi mandando un messaggio al suo tecnico che ieri sera ha partecipato al Festival cantando in coppia con l’amico Ibrahimovic. Foto: twitter Bologna L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.