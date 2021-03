Ricerca, malattie neurologiche e Covid-19: la realtà virtuale può aiutare i pazienti (Di venerdì 5 marzo 2021) La realtà virtuale può fornire opportunità di comunicazione e occupazione a pazienti con malattie neurologiche, che restano isolati durante la pandemia da Covid-19, promuovendo la loro indipendenza, riducendo l’isolamento e migliorando la loro qualità di vita e il loro benessere psicologico. Lo indica la Ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Frontiers in Public Health che ha come primo autore il professor Fabrizio Stasolla, dell’Università Giustino Fortunato di Benevento, condotta su impulso ed in coordinamento con la professoressa Sara Bottiroli, altra docente dell’ateneo telematico sannita, che lavora anche allo Scientific Institute for Research, Hospitalization, and Healthcare (IRCCS), Fondazione neurologica Mondino di Pavia, con il quale l’Università ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 5 marzo 2021) Lapuò fornire opportunità di comunicazione e occupazione acon, che restano isolati durante la pandemia da-19, promuovendo la loro indipendenza, riducendo l’isolamento e migliorando la loro qualità di vita e il loro benessere psicologico. Lo indica lapubblicata sulla rivista scientifica Frontiers in Public Health che ha come primo autore il professor Fabrizio Stasolla, dell’Università Giustino Fortunato di Benevento, condotta su impulso ed in coordinamento con la professoressa Sara Bottiroli, altra docente dell’ateneo telematico sannita, che lavora anche allo Scientific Institute for Research, Hospitalization, and Healthcare (IRCCS), Fondazione neurologica Mondino di Pavia, con il quale l’Università ...

