Preghiera della sera 5 Marzo 2021: “Dio di misericordia, resta con noi” (Di venerdì 5 marzo 2021) “Dio di misericordia, resta con noi”, questa è la Preghiera della sera da recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per ringraziarlo di tutto quanto è avvenuto nella nostra giornata che giunge al termine. Invochiamo la clemenza del Padre perché in questa notte ci protegga L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 5 marzo 2021) “Dio dicon noi”, questa è lada recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per ringraziarlo di tutto quanto è avvenuto nella nostra giornata che giunge al termine. Invochiamo la clemenza del Padre perché in questa notte ci protegga L'articolo proviene da La Luce di Maria.

EnricoLetta : Credo che in questi giorni accompagneremo in tanti, chi col pensiero, chi con la preghiera lo storico viaggio di… - vaticannews_it : #5marzo Tweet del Grande Imam di al-Azhar che definisce la visita di #PapaFrancesco, 'storica e coraggiosa, messagg… - vaticannews_it : #PapaInIraq Questo pomeriggio, alla vigilia della sua partenza per l’Iraq, #PapaFrancesco si è recato nella Basilic… - massimoscapolan : RT @EnricoLetta: Credo che in questi giorni accompagneremo in tanti, chi col pensiero, chi con la preghiera lo storico viaggio di #PapaFra… - avv_procopio : RT @EnricoLetta: Credo che in questi giorni accompagneremo in tanti, chi col pensiero, chi con la preghiera lo storico viaggio di #PapaFra… -