Pompei | accesso antimafia ai cantieri del sito archeologico

(Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Prefetto di Napoli, Marco Valentini ha disposto l’aidell’area archeologica di. La disposizione – informa la Prefettura – è stato assunta ai sensi della normativaneiinteressati ai restauri dell’area nel. L’consiste in verifiche ed accertamenti per prevenire eventuali infiltrazioni mafiose negli appalti ed è eseguito dalla Direzione Investigativa, insieme al Gruppo Ispettivo, che opera nell’ambito dell’Ufficiodella Prefettura. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Il Prefetto di Napoli, Marco Valentini ha disposto l'accesso antimafia ai cantieri dell'area archeologica di Pompei. La disposizione - informa la Prefettura - è stato assunta ai ...