Pd | Zingaretti “Non ritiro le dimissioni | il Governo andrà avanti”

ROMA (ITALPRESS) – "Un grandissimo grazie a tutte e a tutti coloro che in queste ore, da ieri sera, mi hanno scritto e mi stanno scrivendo. Nei prossimi giorni andrò a rinnovare la tessera del PD per il 2021, perchè rimango convinto che sia la grande forza popolare che può garantire a questo Paese il buon Governo e l'alternativa alle destre che cavalcano i problemi e non li risolvono". Lo scrive su Facebook il segretario dimissionario del Pd, Nicola Zingaretti."Il Governo Draghi è forte e andrà avanti – aggiunge il presidente della Regione Lazio -. Per quanto riguarda me, la questione non è quella di un mio ripensamento: non è un tema di ripensamento che non c'è e non ci sarà. Piuttosto penso debba essere il gruppo dirigente a fare un passo in avanti nella consapevolezza di avere un ...

