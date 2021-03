**Pd: Zingaretti invia lettera, formalizzate dimissioni'** (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 mar. (Adnkronos) - Nicola Zingaretti formalizza le dimissioni da segretario del Pd. A quanto si apprende, sarebbe stata inviata la lettera che verrà consegnata al Nazareno e indirizzata alla presidente dell'assemblea nazionale, Valentina Cuppi. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 mar. (Adnkronos) - Nicolaformalizza leda segretario del Pd. A quanto si apprende, sarebbe statata lache verrà consegnata al Nazareno e indirizzata alla presidente dell'assemblea nazionale, Valentina Cuppi.

Giorgiolaporta : #Zingaretti si dimette dal #Pd. Quel signore che ridacchiava del #Covid si dimette con un anno di ritardo. Ma resta… - matteosalvinimi : Spiace che il PD abbia problemi interni che costringono #Zingaretti a dimettersi, ma noi oggi stiamo lavorando coi… - VittorioSgarbi : In realtà Zingaretti, più che del Pd, sembrava il segretario dei 5 Stelle: erano morti e sepolti e ha passato gli u… - Schmit_Henri : @MT_Meli_ @ricpuglisi Pessimo commento (politico, non giornalistico)! Zingaretti verrà ricordato come burocrate di… - Perdukistan : radio radicale sta mandando in onda - crudelmente ma opportunamente - il discorso d'insediamento di Zingaretti a se… -