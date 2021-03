Orietta Berti sbaglia il nome dei Maneskin su Instagram | l’erroraccio di Orietta Berti diventa virale

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 5 marzo 2021) Brutto lapsus pertradita probabilmente dall’emozione che in questo momento colora l’attesa per quella che sarà la quarta puntata del Festival, la penultima serata di questa 71esima particolare edizione durante la quale si scoprirà ildel vincitore della categoria Nuove Proposte tra i cantanti Davide Shorty, Folcast, Wrongonyou e Gaudiano. Proprioche ieri sera ha conquistato l’Orchestra che l’ha voluta seconda in classifica per quanto riguarda le cover, si tradisce in una storiaildeisu ...