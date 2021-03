Ora è ufficiale: Nicola Zingaretti ha consegnato le dimissioni al partito (Di venerdì 5 marzo 2021) Nessun ripensamento, come in molti gli avevano chiesto. Nicola Zingaretti – dopo aver annunciato di voler lasciare la guida del Pd – oggi pomeriggio ha consegnato ufficialmente le dimissioni al partito. Lo ha reso noto Valentina Cuppi, presidente del partito democratico, di cui ora assumerà la gestione: Ho ricevuto da pochi minuti la lettera di dimissioni del segretario Nicola Zingaretti. Questa è stata una decisione assolutamente sofferta ma di grande generosità e responsabilità verso il Paese perché Nicola, ancora una volta, ha scelto di lavorare per la propria comunità e fare un gesto che richiamasse alla responsabilità tutto il Pd, responsabilità nei confronti di tutte le persone che stanno affrontando la ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Nessun ripensamento, come in molti gli avevano chiesto.– dopo aver annunciato di voler lasciare la guida del Pd – oggi pomeriggio haufficialmente leal. Lo ha reso noto Valentina Cuppi, presidente deldemocratico, di cui ora assumerà la gestione: Ho ricevuto da pochi minuti la lettera didel segretario. Questa è stata una decisione assolutamente sofferta ma di grande generosità e responsabilità verso il Paese perché, ancora una volta, ha scelto di lavorare per la propria comunità e fare un gesto che richiamasse alla responsabilità tutto il Pd, responsabilità nei confronti di tutte le persone che stanno affrontando la ...

