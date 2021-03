NOEMI | Neffa si difende e tuona: “Io non ho sbagliato!” (Di venerdì 5 marzo 2021) E’ stata probabilmente una delle cose più discusse di queste ultime ore ma l’errore di Neffa durante il duetto con NOEMI non esisterebbe. Infatti proprio il cantante ha voluto dire la sua dopo che si è visto che andavano fuori tempo. L’esibizione invece sarebbe stata pregiudicata da diversi difetti audio. Torniamo ai fatti del 4 Marzo e vediamo Neffa e NOEMI che salgono sul Palco dell’Ariston per cantare “Prima di andare via”. L’esibizione fa parte della terza serata di Sanremo 2021, quella dedicata alle cover. Purtroppo però la performance è stata subito criticata sui social network perchè Neffa avrebbe rovinato il duetto. Molti infatti sostengono che il cantante sarebbe andato fuori tempo. Il suo però non è stato assolutamente un errore, così come ha voluto sottolineare anche lui, piuttosto ... Leggi su giornal (Di venerdì 5 marzo 2021) E’ stata probabilmente una delle cose più discusse di queste ultime ore ma l’errore didurante il duetto connon esisterebbe. Infatti proprio il cantante ha voluto dire la sua dopo che si è visto che andavano fuori tempo. L’esibizione invece sarebbe stata pregiudicata da diversi difetti audio. Torniamo ai fatti del 4 Marzo e vediamoche salgono sul Palco dell’Ariston per cantare “Prima di andare via”. L’esibizione fa parte della terza serata di Sanremo 2021, quella dedicata alle cover. Purtroppo però la performance è stata subito criticata sui social network perchèavrebbe rovinato il duetto. Molti infatti sostengono che il cantante sarebbe andato fuori tempo. Il suo però non è stato assolutamente un errore, così come ha voluto sottolineare anche lui, piuttosto ...

seleneconlae : RT @krek_x: Neffa che lascia Noemi da sola sulle scale #Sanremo2021 - consiglioamico : RT @contechristino: Noemi e Neffa fuori sincro. Renga e Casadilego disastro. Il microfono di Fasma non pervenuto. Il fonico: #Sanremo2021… - RossZov : Domanda, ma ieri Noemi e Neffa hanno cantato cosi male che la loro esibizione non c'è neanche su @RaiPlay? Io non l… - AliceRamonaF : RT @Ri_Ghetto: Tu guarda se Noemi doveva giocarsi il Festival con un mega pezzone per colpa di Neffa sono una furia #Sanremo2021 - agentofchaosxx : RT @lucadondi94: Il momento esatto in cui Noemi si accorge di ver fatto una cazzata a chiamare Neffa. #Sanremo2021 -