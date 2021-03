Marvel | pronto il reboot di X-Men | “The Mutans”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 5 marzo 2021) Dopo la conferma, circa due anni fa, di Kevin Feige in merito a undi X-Men da parte deiStudios, non si erano più sentite notizie sul progetto. Oggi però i fan degli X-Men possono tornare a entusiasmarsi. Un portale online, The Illuminerdi, ha fatto sapere come iStudios starebbero sviluppando un lungometraggio proprio sugli X-Men. Il titolo provvisorio della pellicola potrebbe essere The Mutants, stando alle ultime indiscrezioni. Notizia che arriva quindi a poche ore dal termine di WandaVision, con la quale è stata inaugurata la Fase 4 del MCU e che ha dato il via a un 2021 che vedrà altre 4 serie tv per Disney+ e 4 lungometraggi. La collaborazioneStudios-Disney ha inoltre in programma oltre dieci progetti per il 2022. Nonostante l’euforia The Mutants, stando a The Illuminerdi, ...