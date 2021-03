La 27esima Ora compie 10 anni | «La Diversità è la nostra forza»

(Di venerdì 5 marzo 2021) Anche se oggi il termine diversity è così sfruttato da suonare stucchevole, è proprio vero che le idee che funzionano meglio spesso emergono dall’incontro di personalità molto diverse, perfino dissonanti. Da questa prospettiva si possono rileggere anche i primi diecidellaOra, il blog femminile del Corriere della Sera. A partire già dalla dialettica esistente tra le due giornaliste che che l’hanno creato, Luisa Pronzato, che lo coordina, e Barbara Stefanelli, vicedirettrice del quotidiano, che lo dirige (assieme al magazine Sette) per arrivare alle iniziative con cui il blog dà voce alla condizione e alle aspirazioni delle donne. Luisa è vulcanica già per come parla, femminista da sempre, “motorino d’avviamento” scoppiettante convinta che il potere le donne debbano andare a prenderselo, se serve. Barbara è più portata alla mediazione, ai ...

ist_salvemini : Donne e Pensiero Politico' (DoPP) fa un ulteriore passo avanti e, in collaborazione con la rubrica la '27esima Ora'… -

Ultime Notizie dalla rete : 27esima Ora

Corriere della Sera

...6 Marzo alle ore 14 si ritroveranno di fronte in terra ligure nel match valevole per la... Bianconeri in vantaggio al quarto d'con Monahcello sfruttando un clamoroso errore del portiere ...E' successo oggi in Carpi - Fermana, gara valida per lagiornata del girone B di serie C, terminata 0 - 0. Il primo errore è arrivato alla mezz'del primo tempo, con Neglia della Fermana ...Entella - Ascoli è una delle partite della 27esima giornata del campionato di Serie B. Le due squadre lottano per guadagnare i tre punti.In questa stagione Marinelli ha diretto 11 gare ufficiali (5 di Serie A e 6 di Serie B) con un totale di 59 ammonizioni, 4 espulsioni e 3 rigori concessi. Il 1° Marzo 2020 arbitrò la sconfitta dell'As ...