Il Pd è fallito | correnti allo sbando

(Di venerdì 5 marzo 2021) Lo tsunami che ha investito il Partito democratico ripropone le parole, centrate e precise, pronunciate alcuni anni fa da uno dei fondatori di quel partito, Massimo D’Alema. E cioè, “Il Pd è un amalgama mal riuscito”. Parole dette molti anni fa ma che adesso assumono una valenza profetica e che, paradossalmente, sono state certificate proprio da un amico dello stesso D’Alema, l’attuale segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti. Ora, credo che nella storia dei partiti italiani non si era ancora mai visto che un segretario nazionale, cioè il numero 1 di un partito votato dai cittadini attraverso le primarie, si vergognasse del suo partito. Perché le parole di Zingaretti non possono essere interpretate come uno sfogo momentaneo o un’uscita estemporanea. Le parole dell’ex segretario del Pd, del resto, sono molto facili da decifrare: e cioè, si tratta di un partito politicamente ...

... del resto, sono molto facili da decifrare: e cioè, si tratta di un partito politicamente plurale e che al suo interno era organizzato attraverso il metodo delle correnti tradizionali.