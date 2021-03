Ibrahimovic e Mihajlovic conquistano l’Ariston. Ermal Meta in testa dopo le prime tre serate (Di venerdì 5 marzo 2021) La terza serata del Festival di Sanremo 2021. I Negramaro omaggiano Lucio Dalla. SANREMO (IMPERIA) – Siamo arrivati alla terza serata del Festival di Sanremo 2021. dopo aver conosciuto tutti i brani in gara, i 26 big sono saliti sul palco con brani che hanno scritto la storia della musica italiana accompagnati da diversi colleghi. Co-conduttrice la modella Vittoria Ceretti. Il programma della terza serata di #Sanremo2021 pic.twitter.com/CHpoYJPjY0— Festival di Sanremo (@SanremoRai) March 4, 2021 La terza serata del Festival di Sanremo La terza serata del Festival di Sanremo è aperta da Amadeus e Fiorello con la sigla storica della kermesse scritta dal maestro Pippo Caruso. Sul palco subito i Negramaro che omaggiano Lucio Dalla. Poi il grande successo Meraviglioso. "Che il mondo torni ad essere MERAVIGLIOSO!" L'esibizione integrale è su @RaiPlay ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 5 marzo 2021) La terza serata del Festival di Sanremo 2021. I Negramaro omaggiano Lucio Dalla. SANREMO (IMPERIA) – Siamo arrivati alla terza serata del Festival di Sanremo 2021.aver conosciuto tutti i brani in gara, i 26 big sono saliti sul palco con brani che hanno scritto la storia della musica italiana accompagnati da diversi colleghi. Co-conduttrice la modella Vittoria Ceretti. Il programma della terza serata di #Sanremo2021 pic.twitter.com/CHpoYJPjY0— Festival di Sanremo (@SanremoRai) March 4, 2021 La terza serata del Festival di Sanremo La terza serata del Festival di Sanremo è aperta da Amadeus e Fiorello con la sigla storica della kermesse scritta dal maestro Pippo Caruso. Sul palco subito i Negramaro che omaggiano Lucio Dalla. Poi il grande successo Meraviglioso. "Che il mondo torni ad essere MERAVIGLIOSO!" L'esibizione integrale è su @RaiPlay ...

