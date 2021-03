(Di venerdì 5 marzo 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

pisto_gol : Il direttivo NBA contro Ibra e dalla parte di LeBron, star scatenate “Ibra, sei stupido da morire (Baron Davis) “La… - Inter_Women : ? | VITTORIA Il gol di Ilaria Mauro a 15’ dalla fine vale i 3 punti per #InterWomen Il match report ?? - pisto_gol : Il primato in classifica dell’Inter dipende molto dalla crescita di @RomeluLukaku9 Da quando è all’Inter il belga… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Gol dalla #panchina, i numeri di un’eccellenza: #Pirlo si gode l’arma ritrovata - EnricoDon3 : @mich16m @lucaserafini4 Finalmente uno che ha compreso che Hernandez è uno dei pochi con gol sui piedi e che quindi… -

Ultime Notizie dalla rete : Gol dalla

La Gazzetta dello Sport

E la Juventus ne ha : è la squadra in Serie A che ha trovato piùda giocatori subentrati. Morata entra e segna, Chiesa in due tempi e CR7 facile: il match in un minuto Abbonati a G+ a partire da ...... ha iniziato a migliorare in tutti gli aspetti del suo gioco,tecnica alla leadership. Lo scorso campionato è stato il miglior marcatore della B. Quest'anno è arrivato a 8, migliorando il ...Nuova interpretazione del fallo di mano indicata dall'IFAB, l'organo che decide le regole del calcio. In un comunicato è stato infatti precisato che "il tocco di mano ...GENOVA - 31' GOL DELLA SAMPDORIA -. Errore di Radovanovic che regala un calcio d'angolo per la Samp. Batte Candreva dalla destra, al centro dell'area arriva Tonelli che indisturbato realizza il gol de ...