Ginnastica artistica, prima tappa Serie A 2021: data, programma, orario d’inizio. Come vederla in diretta tv e streaming (Di venerdì 5 marzo 2021) La Serie A 2021 di Ginnastica artistica partirà sabato 6 marzo con la prima tappa. Il PalaRossini di Ancona ospiterà l’appuntamento inaugurale del massimo campionato italiano a squadre: Si torna in pedana dopo la lunga pausa invernale, la Polvere di Magnesio vuole regalare spettacolo e l’Italia punta a iniziare bene questa stagione che culminerà con le Olimpiadi di Tokyo. La Brixia Brescia è la grande favorita della vigilia al femminile e potrà fare affidamento su praticamente tutte le stelle della Nazionale: le Fate (Giorgia Villa, Alice D’Amato Martina Maggio), il grande ritorno di Vanessa Ferrari, il giovanissimo talento di Angela Andreoli. Da osservare anche Lara Mori (Giglio Montevarchi), le giovani della Ginnastica Civitavecchia e il Centro Sport Bollate guidato ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021) Ladipartirà sabato 6 marzo con la. Il PalaRossini di Ancona ospiterà l’appuntamento inaugurale del massimo campionato italiano a squadre: Si torna in pedana dopo la lunga pausa invernale, la Polvere di Magnesio vuole regalare spettacolo e l’Italia punta a iniziare bene questa stagione che culminerà con le Olimpiadi di Tokyo. La Brixia Brescia è la grande favorita della vigilia al femminile e potrà fare affidamento su praticamente tutte le stelle della Nazionale: le Fate (Giorgia Villa, Alice D’Amato Martina Maggio), il grande ritorno di Vanessa Ferrari, il giovanissimo talento di Angela Andreoli. Da osservare anche Lara Mori (Giglio Montevarchi), le giovani dellaCivitavecchia e il Centro Sport Bollate guidato ...

SpiderMeg_ : @Link4Universe Seguo la ginnastica artistica delle università americane! - marchenews24 : Ad Ancona il Campionato Serie A1-A2/B di ginnastica artistica - vivereancona : Ginnastica artistica, al via al Palarossini il campionato di serie A e B. In gara la Giovanile Ancona… - mayafoxqua_m : RT @ginnasticando: La Ginnastica Artistica riparte da Ancona e non rinuncia al suo pubblico: va in diretta anche la Serie B! ?? Primo appu… - ComuneAncona : La grande #ginnastica artistica al Palaprometeo: venerdì 5 campionato di serie B alle 16 e sabato 6 alle 9 la Seri… -