Filippo Magnini dolce papà | “Stretti in un morbido abbraccio”

(Di venerdì 5 marzo 2021) Un amore vero e speciale quello nato trae Giorgia Palmas, i due hanno trovato la loro metà e da quando sono genitori della piccola Mia sono sempre più uniti.e l’ex velina hanno anche in programma di sposarsi ma a causa del Covid hanno rimandato più volte le nozze e per il momento si godono il loro nido famigliare.fonte Instagrampazzo d’amore per la piccola Mia Giorgia oltre a Mia ha anche un’altra figlia Sofia nata dalla relazione con Davide Bombardini che vive con lei e l’ex campione di nuoto.è undolcissimo, trascorre molto tempo con la bambina e sul suo account Instagram è possibile vedere tantissimi scatti del campione con la piccola. ...

ha da poco festeggiato il suo primo compleanno da papà. Ha compiuto 39 anni circondato dall'amore della sua Giorgia Palmas e della bambina avuta da lei a settembre scorso, la piccola ...Marsic poi si è piazzato anche terzo nei 100 stile libero, vinti da, in 51'' 35/100, terzo nei 100 farfalla, conquistati da Matteo Rivolta, in 56'' 28/100 per poi vincere i 200 stile ...Giorgia Palmas oggi festeggia il suo compleanno, 39 anni ed è a un passo dai 40 e il bilancio per lei sarà positivo con Filippo Magnini e le sue bambine (foto). C’è tanto amore nella vita della coppia ...La conduttrice ed ex Miss Italia batte Nesli con un menu “Gita al mare”. Apprezzato il suo dolce vegano all’avocado.