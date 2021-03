Diego Cimino | ecco il più giovane ambasciatore italiano

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 5 marzo 2021) È, il più. Ha soli 25 anni, oltre a svolgere la carriera diplomatica, è stato anche inserito nella lista di Forbes degli under 30 di maggiore successo al mondo. Laureato in Giurisprudenza a Catania, è entrato a settembre scorso alla Farnesina con l’ultimo concorso per segretario di legazione e attualmente lavora nell’ufficio che si occupa di cooperazione allo sviluppo multilaterale: «Significa – spiega – che con gli altri colleghi sono responsabile per i rapporti dell’Italia con gli organismi internazionali che si occupano di sviluppo: dalle agenzie Onu alla Banca Mondiale e alle grandi partnership di cui l’Italia fa parte». Attualmente, nell’ambito del percorso di formazione, si trova a Praga per un mese in servizio all’ambasciata d’Italia e agli organismi ...