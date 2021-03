Davide Astori: la commovente lettera di Saponara (Di venerdì 5 marzo 2021) Son passati orami 3 anni dalla prematura scomparsa del calciatore Davide Astori. Così l’ex compagno di squadra ai tempi della Fiorentina Riccardo Saponara ha scritto una commovente lettera grazie all’aiuto dei degli autori di “Cronache di Spogliatoio”. La lettera di Saponara all’amico Davide Astori La lettera inizia con il ricordo del film La La Land che i due amici avrebbero voluto vedere insieme per giudicare il merito dell’Oscar. “Se penso alla vita che si ferma improvvisamente, che ti lascia senza fiato e si spezza senza chiedere il permesso, penso a questo momento. Perché non c’era cosa che Davide non conoscesse. Un tipo strano per il calcio, ma il mio tipo preferito. Se penso alla vita ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 5 marzo 2021) Son passati orami 3 anni dalla prematura scomparsa del calciatore. Così l’ex compagno di squadra ai tempi della Fiorentina Riccardoha scritto unagrazie all’aiuto dei degli autori di “Cronache di Spogliatoio”. Ladiall’amicoLainizia con il ricordo del film La La Land che i due amici avrebbero voluto vedere insieme per giudicare il merito dell’Oscar. “Se penso alla vita che si ferma improvvisamente, che ti lascia senza fiato e si spezza senza chiedere il permesso, penso a questo momento. Perché non c’era cosa chenon conoscesse. Un tipo strano per il calcio, ma il mio tipo preferito. Se penso alla vita ...

