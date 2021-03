Covid | disabilità e vaccini Erika Stefani | “Priorità ai più fragili”

Leggi su chedonna

(Di venerdì 5 marzo 2021). La ministra alle politiche per la, non ha dubbi. Per lei bisogna mettere in sicurezza, in via prioritaria, i disabili e i loro caregiver: sono disponibili ma non per tutti quelli che desiderano immunizzarsi. I ritardi accumulati mesi addietro pesano ancora. Con la nomina del nuovo commissario L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it