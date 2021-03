Cancelo: «Derby con lo United? Non mi aspettavo questo divario in classifica» (Di venerdì 5 marzo 2021) Joao Cancelo ha parlato ai microfoni ufficiali del Manchester City in vista del Derby contro il Manchester United Joao Cancelo ha parlato ai microfoni ufficiali del Manchester City in vista del Derby contro il Manchester United. Le sue parole. SEGRETO DEL MANCHESTER CITY – «Quest’anno stiamo dimostrando che grande squadra siamo e vogliamo continuare in questo modo. Siamo un gruppo molto unito, non considero solo i giocatori ma parlo di tutto l’ambiente. Il nostro momento è frutto del lavoro e dell’impegno di ogni singolo membro della società. Dai chi ci aiuta ad analizzare i video, allo staff ovviamente ma anche chi ci prepara i pasti. Tutti hanno contribuito alle nostre vittorie. Lo si vede in campo. Se sbagliamo, ci sarà sempre un compagno che corre e prova ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 marzo 2021) Joaoha parlato ai microfoni ufficiali del Manchester City in vista delcontro il ManchesterJoaoha parlato ai microfoni ufficiali del Manchester City in vista delcontro il Manchester. Le sue parole. SEGRETO DEL MANCHESTER CITY – «Quest’anno stiamo dimostrando che grande squadra siamo e vogliamo continuare inmodo. Siamo un gruppo molto unito, non considero solo i giocatori ma parlo di tutto l’ambiente. Il nostro momento è frutto del lavoro e dell’impegno di ogni singolo membro della società. Dai chi ci aiuta ad analizzare i video, allo staff ovviamente ma anche chi ci prepara i pasti. Tutti hanno contribuito alle nostre vittorie. Lo si vede in campo. Se sbagliamo, ci sarà sempre un compagno che corre e prova ...

ItaSportPress : Cancelo e il derby di Manchester: 'Non mi aspettavo un divario così in classifica. Il nostro segreto è....' -… - zazoomblog : Cancelo: “Il derby è importante. Non mi aspettavo un divario così ampio” - #Cancelo: #derby #importante. -