Bianca Guaccero "dimenticata" dalla regia: mandano in onda questa roba qua, cala il gelo su Rai2 (Di venerdì 5 marzo 2021) A Detto Fatto c'è stato un piccolo incidente tecnico, con Bianca Guaccero che non è stata avvisata dalla regia del rientro dalla pubblicità. E così su Rai2 è andato in onda quello che la conduttrice non si aspettava: l'imprevisto si è verificato mentre era suo ospite il cantante Attilio Fontana. La Guaccero non si è accorta di essere già in onda e ha continuato a ballare il brano proprio del suo ospite. Si tratta di “Vero Amore”, la canzone con cui è salito sul palco del teatro Ariston nel 1997. “Scusate, ma siamo in onda? Ma avvisatemi se siamo in onda che stavo rimembrando la mia adolescenza, il fanciullino che è in me e che vuole riemergere anche a 40 anni”. A sottolineare il tutto in ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) A Detto Fatto c'è stato un piccolo incidente tecnico, conche non è stata avvisatadel rientropubblicità. E così suè andato inquello che la conduttrice non si aspettava: l'imprevisto si è verificato mentre era suo ospite il cantante Attilio Fontana. Lanon si è accorta di essere già ine ha continuato a ballare il brano proprio del suo ospite. Si tratta di “Vero Amore”, la canzone con cui è salito sul palco del teatro Ariston nel 1997. “Scusate, ma siamo in? Ma avvisatemi se siamo inche stavo rimembrando la mia adolescenza, il fanciullino che è in me e che vuole riemergere anche a 40 anni”. A sottolineare il tutto in ...

DettoFattoRai2 : Il messaggio di @bianca_guaccero per augurarvi un weekend sorprendente come #dettofattorai ?? La puntata di oggi è… - jenny22590193 : Nella vita trovati qualcuno che ti guarda come Bianca Guaccero guarda Giustina #DettoFattoRai - zazoomblog : Detto Fatto Bianca Guaccero scoppia a piangere e dice “Ho …” - #Detto #Fatto #Bianca #Guaccero - BlogSocialTv1 : Ieri pomeriggio @RaiDue #DettoFatto segna il 5.2% 592.000 spettatori @bianca_guaccero @ludimeo #ascoltitv… - Dansai75 : RT @DettoFattoRai2: ?? A #dettofattorai @bianca_guaccero rivela ? 'Non mi è mai capitato di interpretare una suora, ho sempre interpretato l… -