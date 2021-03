West Bromwich Albion – Everton 4 marzo 2021 ore 18 (Di giovedì 4 marzo 2021) Il West Brom è stato battuto dal Brighton sabato, ma in qualche modo è emerso con i punti. Sappiamo cosa farà la squadra di Sam Allardyce, ovvero cercare di colpire l’Everton con calci piazzati e giocare aperto, ma l’Everton ha i difensori a occuparsene. Ecco cosa aspettarci dell’incontro West Bromwich Albion – Everton di oggi. West Bromwich Albion – Everton: a che punto sono le due squadre? Il centrocampista del West Brom Robert Snodgrass è disponibile dopo due giornate di assenza a causa di problemi al ginocchio e al polpaccio. Semi Ajayi è tornato dopo la squalifica, mentre l’allenatore Sam Allardyce ha detto che potrebbe rinfrescare la sua squadra in vista della partita di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 4 marzo 2021) IlBrom è stato battuto dal Brighton sabato, ma in qualche modo è emerso con i punti. Sappiamo cosa farà la squadra di Sam Allardyce, ovvero cercare di colpire l’con calci piazzati e giocare aperto, ma l’ha i difensori a occuparsene. Ecco cosa aspettarci dell’incontrodi oggi.: a che punto sono le due squadre? Il centrocampista delBrom Robert Snodgrass è disponibile dopo due giornate di assenza a causa di problemi al ginocchio e al polpaccio. Semi Ajayi è tornato dopo la squalifica, mentre l’allenatore Sam Allardyce ha detto che potrebbe rinfrescare la sua squadra in vista della partita di ...

