Viabilità Roma Regione Lazio del 04-03-2021 ore 16:30 (Di giovedì 4 marzo 2021) Viabilità DEL 4 MARZO 2021 ORE 16.20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN LIEVE AUMENTO IN QUESTE ORE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA IL BIVIO CON LA Roma FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD, CON RIPERCUSSIONI SULLA STESSA Roma-FIUMICINO PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL GRA IN INTERNA SI STA IN FILA TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA, PIU’ AVANTI CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 PERMANGONO I RALLENTAMENTI IN IN USCITA DA Roma SI STA IN CODA, INFATTI, TRA LO SVINCOLO DI TOR CERVARA E IL RACCORDO SULLA Roma FIUMICINO CODE PER LAVORI IN CORSO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 4 marzo 2021)DEL 4 MARZOORE 16.20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN LIEVE AUMENTO IN QUESTE ORE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA IL BIVIO CON LAFIUMICINO E LA DIRAMAZIONESUD, CON RIPERCUSSIONI SULLA STESSA-FIUMICINO PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL GRA IN INTERNA SI STA IN FILA TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA, PIU’ AVANTI CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 PERMANGONO I RALLENTAMENTI IN IN USCITA DASI STA IN CODA, INFATTI, TRA LO SVINCOLO DI TOR CERVARA E IL RACCORDO SULLAFIUMICINO CODE PER LAVORI IN CORSO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN ...

Tir fuoristrada, chiusa Statale ad Ariano Irpino Sul posto sono presenti i soccorritori del 118, le Forze dell'Ordine e le squadre Anas impegnate nella gestione della viabilità e nella rimozione del mezzo.

