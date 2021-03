Ultime Notizie Roma del 04-03-2021 ore 14:10 (Di giovedì 4 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio Sanremo vp21 Elodie e la forza dei sogni emozione di Pausini la residenza di Fiorello in privato come Achille Lauro debutta il pubblico di palloncini tra le nuove proposte passano Davide Shorty e bronco New Morgan colpisce ancora di far pace con me non se ne parla tra i Big la classifica generale vede al primo posto ermal meta lavanderia ancora in tutta Italia preoccupano Lombardia ed Emilia Romagna tutti i comuni della città metropolitana di Bologna della provincia di Modena da domani in zona rossa e la provincia di Reggio Emilia Scusate da oggi in zona rossa e la provincia di Reggio Emilia pancione scuro nelle Marche Ancona in rosso e anche in Lombardia i dati vestano inquietudine parliamo di scuola da lunedì 8 marzo oltre 6 milioni di studenti potrebbero ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 4 marzo 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio Sanremo vp21 Elodie e la forza dei sogni emozione di Pausini la residenza di Fiorello in privato come Achille Lauro debutta il pubblico di palloncini tra le nuove proposte passano Davide Shorty e bronco New Morgan colpisce ancora di far pace con me non se ne parla tra i Big la classifica generale vede al primo posto ermal meta lavanderia ancora in tutta Italia preoccupano Lombardia ed Emiliagna tutti i comuni della città metropolitana di Bologna della provincia di Modena da domani in zona rossa e la provincia di Reggio Emilia Scusate da oggi in zona rossa e la provincia di Reggio Emilia pancione scuro nelle Marche Ancona in rosso e anche in Lombardia i dati vestano inquietudine parliamo di scuola da lunedì 8 marzo oltre 6 milioni di studenti potrebbero ...

fanpage : Il Texas torna alla normalità. Addio alle mascherine e riaperte tutte le attività. - Corriere : #Sanremo2021, le notizie della seconda serata ?? Via alla diretta dall'Ariston alle 20.40. Questa la scaletta della… - Corriere : Germania, lockdown «light» fino al 28 marzo. Rasi: «In Italia situazione brutta, picco ... - Andrea_V_73 : 'Coronavirus ultime notizie. #Germania: ok #AstraZeneca per over 65. Ema verso esame vaccino #Sputnik, #Russia pron… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Covid Sicilia. Corsa al vaccino e scontro di classe: 'Tocca prima a me') è stato pubblicato su:… -