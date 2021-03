Super Smash Bros: Pyra e Mythra si uniscono alla lotta da domani (Di giovedì 4 marzo 2021) Pyra/Mythra di Xenoblade Chronicles 2 si unirà ufficialmente a Super Smash Bros. Ultimate per Nintendo Switch. Questo personaggio fa parte del Set sfidante 9, che include anche un nuovo scenario e una selezione di brani musicali tratti da Xenoblade Chronicles 2. In un video di presentazione, il director della serie Super Smash Bros. Masahiro Sakurai ha illustrato in dettaglio le mosse di Pyra/Mythra e il nuovo scenario, Mare di nuvole di Alrest. Il Set sfidante 9 è incluso nel Fighters Pass Vol. 2 di Super Smash Bros. Ultimate, disponibile per l’acquisto nel Nintendo eShop al prezzo di 29,99 €. Oltre a Pyra/Mythra, questo pass dà ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 4 marzo 2021)di Xenoblade Chronicles 2 si unirà ufficialmente a. Ultimate per Nintendo Switch. Questo personaggio fa parte del Set sfidante 9, che include anche un nuovo scenario e una selezione di brani musicali tratti da Xenoblade Chronicles 2. In un video di presentazione, il director della serie. Masahiro Sakurai ha illustrato in dettaglio le mosse die il nuovo scenario, Mare di nuvole di Alrest. Il Set sfidante 9 è incluso nel Fighters Pass Vol. 2 di. Ultimate, disponibile per l’acquisto nel Nintendo eShop al prezzo di 29,99 €. Oltre a, questo pass dà ...

gamescore_it : Super Smash Bros. Ultimate: ecco cosa è stato rivelato nella presentazione di Pyra/Mythra - - MarcoGaletto : RT @NintendoItalia: Ammira il potere della Aegis! Comanda il fuoco e la luce con Pyra/Mythra di #XenobladeChronicles2, in arrivo domani in… - NintendOnTweet : Super Smash Bros. Ultimate, Sakurai non ha voce in capitolo sull’inclusione o meno degli spadaccini nel roster - XenobladeRAlpha : RT @NintendoItalia: Ammira il potere della Aegis! Comanda il fuoco e la luce con Pyra/Mythra di #XenobladeChronicles2, in arrivo domani in… - FabulousMixx : RT @NintendoItalia: Ammira il potere della Aegis! Comanda il fuoco e la luce con Pyra/Mythra di #XenobladeChronicles2, in arrivo domani in… -