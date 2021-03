Sicurezza stradale, finanziati 5 Comuni in Bergamasca: “Ma servono altre risorse” (Di giovedì 4 marzo 2021) Regione Lombardia ha emesso la graduatoria degli interventi che hanno partecipato al bando per la riduzione dell’incidentalità stradale. In provincia di Bergamo sono stati finanziati 5 Comuni, per un importo totale del contributo pari a 230 mila euro. I Comuni che hanno avuto accesso al finanziamento sono Luzzana (40 mila euro), Dalmine (60 mila euro), Morengo (40 mila euro), Spinone al Lago (40 mila euro) e Ciserano (50 mila euro). “Numerosi progetti presentati dai Comuni della nostra provincia sono stati ammessi, ma non finanziati per esaurimento delle risorse – commenta Paolo Franco, consigliere regionale -. La partecipazione al bando è stata altissima, tuttavia credo che sia oggi più che mai fondamentale sostenere i Comuni che hanno presentato un ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 4 marzo 2021) Regione Lombardia ha emesso la graduatoria degli interventi che hanno partecipato al bando per la riduzione dell’incidentalità. In provincia di Bergamo sono stati, per un importo totale del contributo pari a 230 mila euro. Iche hanno avuto accesso al finanziamento sono Luzzana (40 mila euro), Dalmine (60 mila euro), Morengo (40 mila euro), Spinone al Lago (40 mila euro) e Ciserano (50 mila euro). “Numerosi progetti presentati daidella nostra provincia sono stati ammessi, ma nonper esaurimento delle– commenta Paolo Franco, consigliere regionale -. La partecipazione al bando è stata altissima, tuttavia credo che sia oggi più che mai fondamentale sostenere iche hanno presentato un ...

