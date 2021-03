Scontro aperto tra Zingaretti e Guerini, ma il ministro non la spunta neanche nella sua città (Di giovedì 4 marzo 2021) Il più agguerrito avversario di Nicola Zingaretti è il ministro Lorenzo Guerini, il capo di Base Riformista, la corrente degli ex renziani presente nel Pd. Guerini vorrebbe fare subito il congresso e spodestare Zingaretti candidando Stefano Bonaccini. “Vogliono far rientrare Renzi e la Boschi nel Pd”, gli rinfacciano gli Zingarettiani. Ma nessuno è profeta in Patria, come recita il proverbio. Ed infatti a casa sua, a Lodi, dove Guerini da giovane andreottiano è stato anche sindaco, gli risponde secca Laura Tagliaferri, la coordinatrice cittadina del Pd che boccia senza mezzi termini il suo più illustre concittadino. “Non mi sembra proprio che con la pandemia sia questo il momento giusto per fare un congresso. E poi penso anche che sia giusta la linea di ... Leggi su tpi (Di giovedì 4 marzo 2021) Il più agguerrito avversario di Nicolaè ilLorenzo, il capo di Base Riformista, la corrente degli ex renziani presente nel Pd.vorrebbe fare subito il congresso e spodestarecandidando Stefano Bonaccini. “Vogliono far rientrare Renzi e la Boschi nel Pd”, gli rinfacciano gliani. Ma nessuno è profeta in Patria, come recita il proverbio. Ed infatti a casa sua, a Lodi, doveda giovane andreottiano è stato anche sindaco, gli risponde secca Laura Tagliaferri, la coordinatrice cittadina del Pd che boccia senza mezzi termini il suo più illustre concittadino. “Non mi sembra proprio che con la pandemia sia questo il momento giusto per fare un congresso. E poi penso anche che sia giusta la linea di ...

cazzovuoilevati : @sofckgmessy ooo marco vs directioners. scontro aperto - lubenny53 : RT @fisritalia: ?? #HockeyPista ?? Montebello ?? Bassano 1954 scontro aperto per il 6° posto, domani in diretta TV. ?? Leggi l’articolo: https:… - _Claudio_C_ : @micheleboldrin @Twitter Io le suggerirei di mantenere aperto il profilo e di bloccare senza pietà chi se lo merita… - Lav_actually : @SkyItalia propone un omaggio a #totti, @NetflixIT risponde con #baggio ... è scontro aperto sul campo - fisritalia : ?? #HockeyPista ?? Montebello ?? Bassano 1954 scontro aperto per il 6° posto, domani in diretta TV. ?? Leggi l’articolo… -