Sanremo 2021, Fedez piange in coppia con Francesca Michielin: spuntano i monili anti-ansia (Di giovedì 4 marzo 2021) Sanremo 2021 ha avuto inizio il 2 marzo 2021 con una prima serata ricca di colpi di scena, come le lacrime sul palco di Fedez, presentatosi per la gara in duo con Francesca Michielin e con dei monili particolari. Il rapper, tra i Big della prima serata del Festival, non è infatti riuscito a trattenere la commozione al termine della sua emozionante esibizione in coppia con Francesca e sulle note di Chiamami per nome, una canzone che parla dell'amore a distanza e che vanta già un primo record su YouTube. Fedez è apparso molto provato sul palco e questo è riconducibile al fatto che lui sia in preda all'ansia, così come ha lasciato intendere l'artista su Instagram spiegando ai follower di aver portato ...

