Regno Unito, la casa esplode: muore sotto gli occhi del compagno, erano in videochiamata (Di giovedì 4 marzo 2021) . Hazel Wilcock, 61enne inglese, è morta lo scorso febbraio mentre si trovava nella sua proprietà di Summerseat, Greater Manchester, andata completamente distrutta. Non sono ancora chiari i motivi del drammatico incidente. La donna stava chiamando il partner su FaceTime quando è stata investita dalla deflagrazione. Era in diretta su FaceTime con il suo partner quando un’enorme esplosione l’ha uccisa. Vittima della tragedia è Hazel Wilcock, 61enne inglese, deceduta nella sua casa di Summerseat, Bury (Greater Manchester), la sera del 18 febbraio. I vigili del fuoco non hanno raccolto prove di “attività sospette”, sebbene altre indagini siano ancora in corso. “Hazel era a casa sua e stava facendo una chiamata su FaceTime con il suo partner quando è avvenuta un’esplosione, in quel momento la telefonata si è interrotta” ha detto l’agente del medico legale ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 4 marzo 2021) . Hazel Wilcock, 61enne inglese, è morta lo scorso febbraio mentre si trovava nella sua proprietà di Summerseat, Greater Manchester, andata completamente distrutta. Non sono ancora chiari i motivi del drammatico incidente. La donna stava chiamando il partner su FaceTime quando è stata investita dalla deflagrazione. Era in diretta su FaceTime con il suo partner quando un’enorme esplosione l’ha uccisa. Vittima della tragedia è Hazel Wilcock, 61enne inglese, deceduta nella suadi Summerseat, Bury (Greater Manchester), la sera del 18 febbraio. I vigili del fuoco non hanno raccolto prove di “attività sospette”, sebbene altre indagini siano ancora in corso. “Hazel era asua e stava facendo una chiamata su FaceTime con il suo partner quando è avvenuta un’esplosione, in quel momento la telefonata si è interrotta” ha detto l’agente del medico legale ...

matteosalvinimi : Bene il cambio di Arcuri (e non solo), ora si corra: prima si mette in sicurezza il Paese, prima si torna alla norm… - antoguerrera : Spero di sbagliarmi ma temo che in Italia stia accadendo il contrario di quanto avvenuto nel marzo 2020 Allora fu… - Internazionale : Per aiutare la ricerca, nel Regno Unito si potranno infettare dei volontari con il coronavirus. L'articolo di Scien… - micheled2869 : RT @giorgiogilestro: Stasera azzardo un concetto complicato perché è chiaro che ce ne è bisogno. La domanda è: se il Regno Unito ha vaccina… - ottovanz : RT @Internazionale: Per aiutare la ricerca, nel Regno Unito si potranno infettare dei volontari con il coronavirus. L'articolo di Science.… -