Per una vera svolta nella Sanità. Scrive Pennisi (Di giovedì 4 marzo 2021) Con i cambiamenti nelle posizioni apicali della Protezione civile e del commissario straordinario all'emergenza, si è, senza dubbio, posta la premessa per un cambio di passo nelle gestione di una pandemia di cui già si vede una terza ondata; essa potrebbe essere più terribile delle precedenti a ragione della maggiore infettività delle numerose varianti che, originate verosimilmente altrove, stanno mietendo vittime in varie parti d'Italia. Fu vera svolta? Ci si potrebbe chiedere prendendo a prestito un noto verso del 5 Maggio del Manzoni. Data la gravità immanente della situazione, non sembra sia il caso di lasciare ai posteri l'ardua sentenza. È una prima mossa di grande rilievo, ma resta ancora molto da fare. In primo luogo, come rileva uno studio della Fondazione Open Polis, al ministero della Salute prevale la continuità. Al vertice politico, è ...

