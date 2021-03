Pd | Zingaretti si dimette | “Si parla soltanto di poltrone”

you_trend : ?? #BREAKING Si dimette il Segretario #PD Nicola #Zingaretti - Giorgiolaporta : #Zingaretti si dimette dal #Pd. Quel signore che ridacchiava del #Covid si dimette con un anno di ritardo. Ma resta… - fattoquotidiano : Zingaretti si dimette da segretario del Pd: “Mi vergogno che nel mio partito si parli di poltrone mentre esplode la… - ErmannoKilgore : RT @Moonlightshad1: Invece di far dimettere Fontana si dimette #Zingaretti. La tragedia di un paese ridicolo. - RadioMaic : RT @_GrayDorian: Colpo di scena nel #Pd: (metti il nome) si dimette da segretario. #Zingaretti -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti dimette

Lo scrive su Facebook il segretario del Pd Nicolaannunciando le dimissioni. 'Non è bastato. Anzi, mi ha colpito invece il rilancio di attacchi anche di chi in questi due anni ha condiviso ...Mi vergogno - scrive- che nel Pd, partito di cui sono segretario, da 20 giorni si parli solo di poltrone e primarie, quando in Italia sta esplodendo la terza ondata del Covid, c'è il ...ROMA (ITALPRESS) – “Nelle prossime ore scriverò alla Presidente del partito per dimettermi formalmente. L’Assemblea Nazionale farà le scelte più opportune e utili”. Lo annuncia su Facebook il leader d ...Nelle prossime ore scriverò alla Presidente del partito per dimettermi formalmente”. Auguri. Leggi anche: 1. Zingaretti: “Mi dimetto da segretario del Pd” / 2. Renzi manda avanti Bonaccini: parte ...