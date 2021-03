Parma-Inter 1-2, fuga nerazzurra per lo scudetto (Di giovedì 4 marzo 2021) L’Inter vince 2-1 a Parma e vola in fuga per lo scudetto. I nerazzurri, dopo il successo nel posticipo della 25esima giornata della Serie A, salgono a 59 punti e allungano sul Milan, ora secondo a 6 lunghezze. La formazione allenata da Conte risolve la pratica nella ripresa, con la doppietta di Sanchez. Il cileno sblocca il risultato al 54? sfruttando un regalo della retroguardia ducale. L’attaccante, liberato da un avversario in area, calcia in diagonale. Sepe tocca ma non ferma il pallone, che supera la linea: 0-1. Il raddoppio arriva dopo 4 minuti. Lukaku scappa in contropiede, Sanchez è puntuale all’appuntamento e spiazza Sepe per il 2-0. Il Parma non si arrende e riapre il match al 72? con un gran destro di Hernani. I padroni di casa provano a coronare la rimonta nell’ultima porzione di gara ma ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 marzo 2021) L’vince 2-1 ae vola inper lo. I nerazzurri, dopo il successo nel posticipo della 25esima giornata della Serie A, salgono a 59 punti e allungano sul Milan, ora secondo a 6 lunghezze. La formazione allenata da Conte risolve la pratica nella ripresa, con la doppietta di Sanchez. Il cileno sblocca il risultato al 54? sfruttando un regalo della retroguardia ducale. L’attaccante, liberato da un avversario in area, calcia in diagonale. Sepe tocca ma non ferma il pallone, che supera la linea: 0-1. Il raddoppio arriva dopo 4 minuti. Lukaku scappa in contropiede, Sanchez è puntuale all’appuntamento e spiazza Sepe per il 2-0. Ilnon si arrende e riapre il match al 72? con un gran destro di Hernani. I padroni di casa provano a coronare la rimonta nell’ultima porzione di gara ma ...

