Palermo: blitz antidroga, comandante Carabinieri ‘struttura stabile e ben collaudata’ (Di giovedì 4 marzo 2021) Palermo, 4 mar. (Adnkronos) – “Le indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo hanno permesso di delineare una struttura associativa stabile e ben collaudata nel tempo dedicata alla produzione, coltivazione e spaccio di marijuana tra Carini e Palermo”. A dirlo è il tenente colonnello Angelo Pitocco, comandante del Gruppo Carabinieri Palermo dopo il blitz antidroga ‘Arcobaleno’, che ha portato all’arresto di 14 persone (7 in carcere e altrettanti ai domiciliari).Nel corso delle indagini, nel biennio 2018-2019, ricorda il tenente colonnello Pitocco, “sono stati effettuati cinque arresti in flagranza di reato e altrettante denunce in stato di libertà, sono state rinvenute tre diverse piantagioni di cannabis e ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 4 marzo 2021), 4 mar. (Adnkronos) – “Le indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia dihanno permesso di delineare una struttura associativae ben collaudata nel tempo dedicata alla produzione, coltivazione e spaccio di marijuana tra Carini e”. A dirlo è il tenente colonnello Angelo Pitocco,del Gruppodopo il‘Arcobaleno’, che ha portato all’arresto di 14 persone (7 in carcere e altrettanti ai domiciliari).Nel corso delle indagini, nel biennio 2018-2019, ricorda il tenente colonnello Pitocco, “sono stati effettuati cinque arresti in flagranza di reato e altrettante denunce in stato di libertà, sono state rinvenute tre diverse piantagioni di cannabis e ...

