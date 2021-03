METEO Italia. Arriva un po’ di freddo, qualche pioggia e neve nel weekend (Di giovedì 4 marzo 2021) METEO SINO ALL’11 MARZO 2021, ANALISI E PREVISIONE Le condizioni METEO stanno cambiando, con la fine di un lungo dominio anticiclonico che ha segnato l’ultima parte di febbraio e questo inizio marzo. La grande anomalia di una primavera troppo anticipata segnerà un drastico ridimensionamento e si torna verso scenari più tipici del periodo, dopo l’esplosione del caldo anomalo con connotati persino di persistenza. L’anticiclone sta iniziando ad espandersi verso nord, raggiungendo il Regno Unito e l’Islanda. Il dominio anticiclonico si sgretola tra Europa Centrale e Mediterraneo, dove così ha modo di intrufolarsi un fronte freddo d’origine artica diretto dalla Scandinavia verso latitudini più meridionali, in scorrimento lungo il fianco orientale dell’anticiclone. Per effetto della ritirata dell’anticiclone, le correnti fredde d’origine ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 4 marzo 2021)SINO ALL’11 MARZO 2021, ANALISI E PREVISIONE Le condizionistanno cambiando, con la fine di un lungo dominio anticiclonico che ha segnato l’ultima parte di febbraio e questo inizio marzo. La grande anomalia di una primavera troppo anticipata segnerà un drastico ridimensionamento e si torna verso scenari più tipici del periodo, dopo l’esplosione del caldo anomalo con connotati persino di persistenza. L’anticiclone sta iniziando ad espandersi verso nord, raggiungendo il Regno Unito e l’Islanda. Il dominio anticiclonico si sgretola tra Europa Centrale e Mediterraneo, dove così ha modo di intrufolarsi un fronted’origine artica diretto dalla Scandinavia verso latitudini più meridionali, in scorrimento lungo il fianco orientale dell’anticiclone. Per effetto della ritirata dell’anticiclone, le correnti fredde d’origine ...

